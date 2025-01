1,1 miliardi di utenti internet, l’ecosistema digitale cinese in costante crescita

(Adnkronos) – La Cina conferma la sua posizione di leader nel panorama digitale globale. Secondo un recente rapporto del China Internet Network Information Center (CNNIC), il numero di utenti internet nel Paese ha raggiunto 1,1 miliardi entro dicembre 2024, registrando un incremento di 16 milioni rispetto all'anno precedente. Questo traguardo, raggiunto a 30 anni dalla completa connessione del Paese alla rete globale, evidenzia il vasto potenziale dell'economia digitale cinese e il suo ruolo chiave nell'innovazione tecnologica.

La penetrazione di internet in Cina ha raggiunto il 78,6% della popolazione, dimostrando come la rete sia ormai parte integrante della vita quotidiana dei cittadini. Questo ecosistema digitale, caratterizzato da infrastrutture tecnologiche avanzate, sta alimentando una crescita esponenziale dell'economia digitale. L'e-commerce continua a registrare numeri da record. Alla fine del 2024, il numero di utenti di pagamenti online ha superato 1 miliardo, mentre 974 milioni di cittadini cinesi hanno effettuato acquisti online, registrando un incremento di 59,5 milioni rispetto all'anno precedente. "La Cina continua a guidare il mondo sia nelle vendite al dettaglio online che nella penetrazione dei pagamenti mobili", si legge nel rapporto. I dati rilasciati dall'Ufficio Nazionale di Statistica della Cina confermano questa tendenza: nel 2024, le vendite al dettaglio online hanno raggiunto 15,52 trilioni di yuan (circa 2,15 trilioni di dollari USA), registrando un aumento del 7,2% rispetto all'anno precedente. In particolare, le vendite online di beni fisici sono cresciute del 6,5% anno su anno, rappresentando il 26,8% delle vendite totali al dettaglio di beni di consumo. Il turismo online, un settore chiave dell'economia cinese in rapida ripresa, ha registrato una crescita significativa. Alla fine del 2024, il numero di utenti che hanno prenotato viaggi online ha raggiunto 548 milioni, con un incremento di 39,35 milioni rispetto all'anno precedente, rappresentando il 49,5% dell'intera base di utenti internet.