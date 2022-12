Terminus Visione/ Video Rubrica medicina: Dolore Cronico, come curarsi?

Oltre 16 milioni di italiani soffrono di dolore cronico benigno più della metà di mal di schiena, e poi di cefalea, nevralgie del trigemino, artrosi. Il 25% dei pazienti pur curandosi, continua a soffrirne perché si cura male.

Purtroppo il dolore viene sopportato in quasi un terzo dei casi (29%) Spesso il paziente scoraggiato, non crede più a soluzioni In realtà le soluzioni esistono grazie a nuove tecnologie che permettono approcci mini-invasivi, duraturi e non farmacologici.

