Zona industriale di Ripalimosani, al confine con Campobasso: via ai lavori di sistemazione alla strada

Iniziati i lavori di riqualificazione e restyling di Viale Unità d’Italia, la strada che attraversa la zona industriale di Ripalimosani, al confine con Campobasso. I mezzi sono al lavoro da qualche giorno per interventi di riqualificazione, pulizia e sistemazione dei tratti ammalorati.

In particolare lungo lo spartitraffico verrà sostituito il terriccio, per diversi motivi e molto spesso causa di sporcizia, con cemento colorato. Verrà realizzato un attraversamento pedonale ai fini della sicurezza e verranno ripristinate con manutenzione straordinaria tutte quelle zone che hanno bisogno di interventi come cordoli rovinati, paletti piegati se non addirittura divelti.

“Come già mi è capitato di dire altre volte – afferma il sindaco Marco Giampaolo – Obiettivo importante per la nostra amministrazione è ridare un aspetto nuovo all’intero territorio comunale. Questa è la volta della parte centrale della nostra zona commerciale. Sobrietà e pulizia, altro punto fermo, sono le parole chiave”

Qualche settimana al massimo di lavoro e tutto verrà consegnato all’amministrazione comunale, che per le opere sta investendo con fondi propri. “Altri lavori seguiranno nei prossimi mesi – prosegue Giampaolo – perché il motto che racchiude la nostra filosofia amministrativa è: non rinviare a domani quello che puoi fare oggi”