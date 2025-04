Vivere con cura: prossimo appuntamento con lo scrittore Michele Meomartino

“Elogio della sobrietà” è l’ultimo libro scritto da Michele Meomartino e sarà presentato a Campobasso, venerdì 2 maggio 2025, nell’ambito della rassegna “Vivere con Cura” promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune, presso la Bibliomediateca Comunale di via Roma, ex Casa della Scuola.

Sarà un’importante occasione per riflettere sulle sfide attuali che la nostra società e il pianeta affrontano poiché la condizione sociale della comunità umana è terribilmente peggiorata negli ultimi anni; è necessario porre un argine, o quanto meno indicare possibili alternative ad un modello di sviluppo consumistico, egoistico, insostenibile ed ingiusto.

‘Semplice, Solidale e Sostenibile’, sono le direzioni indicate dall’autore che invita a confrontarci seriamente con le diverse specie che abitano il pianeta, a svestire gli abiti dell’onnipotenza e a ripensare il nostro futuro in un’ottica di reciprocità e armonia. La scelta di una vita sobria, secondo l’autore, è vitale per la creazione di una nuova umanità.

L’appuntamento è fissato, come di consueto, per le ore 18.00 presso la sala eventi della Bibliomediateca di via Roma, con ingresso libero.