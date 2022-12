Vinchiaturo/ Si presenta il servizio di Telecompagnia per gli anziani

Riceviamo e pubblichiamo

Si terrà venerdì 2 dicembre alle ore 11,00 presso la sala consiliare del Comune di Vinchiaturo la conferenza stampa di presentazione del servizio di Telecompagnia per gli anziani del medesimo comune. All’evento prenderanno parte il sindaco Avv. Luigi Valente, il presidente del Consiglio Comunale Dott. Ernesto La Vecchia, l’educatrice Laura Straccialano e il direttore della LUTE Roberto Colella. Una persona anziana, non in perfette condizioni di salute e che vive da sola può incontrare molti momenti di difficoltà nella sua vita. Spesso la solitudine fa desiderare di avere qualcuno con cui parlare per fare anche semplicemente una chiacchierata. Per questo motivo nasce il servizio di Telecompagnia gratuito. Il comune di Vinchiaturo da diversi anni offre una molteplicità di possibilità alle diverse fasce di età, soprattutto a quelle più deboli. In particolar modo questo servizio innovativo per gli anziani va ad aggiungersi ad altri, ricreativi e culturali, presenti sul territorio già da tempo.