Vasto/ Ragazza molisana viola le norme sulla quarantena, arrestata

Una ragazza molisana e precisamente campobassana, sarebbe stata arrestata a Vasto per violazione del periodo di quarantena. Si tratterebbe di una persona tornata dal Nord e soggetta al periodo dei 14 giorni di quarantena.

Sembra che la sessa abbia ‘interrotto’ la permanenza a casa dopo soli sette giorni; fermata nel comune rivierasco, sarebbe scattato l’arresto in conformità delle norme restrittive governative.

Un secondo caso, sempre di persona del capoluogo di regione: un uomo, sempre sottoposto a quarantena, sarebbe sceso in strada, ufficialmente per spostare l’auto.

Pur indossando la mascherina, ha violato le imposizioni per il caso specifico ed è stato denunciato.