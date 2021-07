Vaccini/Asrem sollecita gli operatori sanitari a vaccinarsi

L’Asrem del Molise, con una lettera inviata agli operatori sanitari in servizio in Molise non ancora vaccinati, ne richiede l’obbligo e invita a produrre entro 5 giorni i documenti inerenti la somministrazione del farmaco.

In caso di mancata presentazione degli atti, l’Azienda sanitaria invita a sottoporsi al vaccino a pena di sospensione dalle mansioni che:”implichino il contatto interpersonale o, comportino, in altra forma – si legge sulla missiva -, il rischio di contagio del virus, con conseguenziale assegnazione, dove possibile, a mansioni anche inferiori e diverse da quelle assegnate.

Laddove l’assegnazione ad altre attività non sia possibile, per il periodo di sospensione non sarà dovuta la retribuzione nè altro compenso”.

La legge 76/2021, all’art. 4, prevede l’obbligo vaccinale per gli esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori d’interesse sanitario per la prevenzione dell’infezione da Covid-19. Per tale motivo ha acquisito i nominativi degli operatori non ancora vaccinati ed inviando loro delle missive.