Un 23enne, di origini kosovare, al volante ubriaco è piombato con la sua auto tra folla, in pieno centro storico di Urbino. Uno studente molisano di 21 anni, è stato investito e scaraventato a terra . Trasportato in ospedale con prognosi di 10 giorni ma nessuna frattura. Il 23enne alla guida dell’auto è stato denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza, lesioni personali e danneggiamenti.