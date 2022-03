Unimol/Torna Agri_For_Food le iniziative di orientamento del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti

Great Deal and Great Skills è la tematica intorno alla quale prende forma Agri_For_Food, l’evento, ormai consolidato negli anni, pensato dall’Università degli Studi del Molise per presentare l’offerta formativa del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti. I tre corsi di laurea triennale, seguiti dai tre corsi di laurea magistrale e completati dal dottorato di ricerca internazionale, formano professionalità scientifiche di elevata competenza e in grado di assumere ruoli di alta dirigenza nella gestione del settore agro-alimentare. Le Competenze (Great Skills ) e il Futuro sono gli attori principali che saliranno sul palco all’apertura del sipario in Aula Magna di Ateneo. In scena dunque il primo atto con la figura professionale del Tecnologo Alimentare, spesso un laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari, corso di studi presente nel ventaglio dell’offerta didattica del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti di UniMol, che oggi è riconosciuto dai più autorevoli analisti in ambito internazionale come tra i protagonisti necessari e importanti nella ripresa del Paese. E giovedì 31 marzo, all’UniMol, alle ore 10.00, nell’Aula Magna di Ateneo – Campus Universitario di Vazzieri, in via F. De Sanctis a Campobasso – l’occasione diventa subito propizia: interverranno, infatti, davanti alle studentesse e agli studenti di diversi Istituti di scuola media superiore del territorio regionale oltre che dalle provincie e regioni limitrofe, alcuni dei Tecnologi Alimentari di successo laureati in UniMol che occupano, attualmente, posizioni di rilievo in multinazionali del comparto Food e in aziende nazionali (Cinzia Ciarlariello, Quality & Compliance Manager presso Nestlé; Francesca Sica co- responsabile reparto qualità presso La Molisana), in enti pubblici (Giovanna Iafelice, Funzionario Esperto di Merceologia Alimentare presso il Comune di Roma) nonché all’interno di atenei e centri di ricerca (Francesca Cuomo, ricercatore universitario). Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentare UniMol, primo ad essere istituito nell’Italia centro meridionale e primo corso dell’Ateneo molisano, ha accompagnato la crescita, l’accreditamento e i traguardi conseguiti dalla ricerca scientifica in ambito alimentare. Quarant’anni di storia, di ricerca scientifica, di alta formazione fanno del percorso di studi un punto di riferimento in ambito nazionale e internazionale. A sottolineare inoltre la centralità del Corso è la presenza in Aula Magna di un ospite e relatore di spicco. Si tratta di Lorenzo Maria Aspesi, amministratore delegato della Barry-Callebaut Italia, laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari e Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari. Quella del prossimo 31 marzo, è, dunque, una straordinaria occasione per l’orientamento della generazione plurals che si affaccia al governo del Futuro e sarà anche un momento di confronto, studio e di riflessione sulle opportunità e sulle necessità del comparto Food. A chiusura del cerchio non potevano certo mancare i testimoni, rappresentanti e professionisti del mondo dell’industriale alimentare come Pier Antimo Carlino, Presidente ConfAPI Industria Campania sezione Alimentare ed Emilio Ivano Germano, Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari della regione Molise, per parlare di idee, di buone pratiche e di fund-raising. Alla comunicazione del Tecnologo Alimentare e dei corsi di laurea funzionali alla sua formazione prenderà parte in maniera corale l’intero Ateneo con la presenza del Rettore, del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, dei Presidenti dei Corsi di laurea nonché dei Delegati del Rettore e del Dipartimento alle attività di Orientamento.