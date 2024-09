UniMol e la Formazione Insegnanti/La filiera completa con il bando in scadenza di Scienze della Formazione primaria

La filiera completa di UniMol per la formazione degli insegnanti, dai corsi di laurea alle specializzazioni, è così che l’Università degli Studi del Molise si offre a chi aspira ad entrare nel mondo dell’insegnamento: Scienze della formazione primaria, Corso di formazione iniziale per la scuola secondaria “60 cfu” e Corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Da lunedì 2 settembre, infatti, ha preso il via il nuovo ciclo del consolidato corso per le attività di sostegno con le lezioni concentrate, quest’anno, in due giorni: venerdì e sabato. Qu ella del “Sostegno” all’UniMol è un’esperienza consolidata che anno dopo anno attrae un numero sempre maggiore di laureati e laureati che vogliono specializzarsi nel sostegno didattico alle alunne e agli alunni con disabilità.



Da lunedì 9 settembre, invece, partirà il nuovo percorso di formazione per gli insegnanti di scuola secondaria di I e II grado denominato “60 cfu” con un percorso misto: lezioni e laboratori disciplinari in presenza, lezioni di ambito pedagogico-didattico on-line in modalità sincrona e tirocinio presso le scuole molisane e le altre convenzionate sul territorio italiano.



Naturalmente non manca la base di partenza, con il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria. Cresciuto nel tempo, con accreditamento di posti sempre più consistenti da parte del Ministero, e che quest’anno vanta un altro significativo attestato di qualità: ha ricevuto l’assegnazione dell’ITE Award 2024 nazionale, certificazione ottenuta con il massimo riconoscimento, avendo soddisfatto tutti i criteri delle tre macro-aree previste:1) Integrazione di eTwinning; 2) Sviluppo e implementazione di progetti eTwinning; 3) Risultati di ricerca in relazione a eTwinning.



Il corso di laurea per le aspiranti maestre e gli aspiranti maestri prevede una selezione iniziale per accedere all’iscrizione: il test di ingresso si svolgerà il prossimo 13 settembre. C’è tempo per candidarsi ancora al corso attivato da UniMol fino a domani 5 settembre alle ore 12,00: i posti a disposizione sono 320.