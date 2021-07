UniMol e Consiglio regionale del Molise organizzano il seminario ” Studi Strategie per una comunicazione amministrativa efficace”

Esistono delle tecniche di scrittura per redigere testi amministrativi chiari e comprensibili? E quali errori bisogna evitare di commettere per non scadere nel cosiddetto burocratese? A queste e altre domande si risponderà nel corso di un seminario di studi – dal titolo Strategie per una comunicazione amministrativa efficace – riservato ai dipendenti della Regione Molise che si svolgerà mercoledì 21 luglio 2021, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna “Vincenzo Cuoco” del Dipartimento Giuridico (I Edificio Polifunzionale, Viale Manzoni, CB ) dell’Università degli Studi del Molise.

Il seminario, tenuto dal prof. Antonio Montinaro (UniMol), rientra nell’ambito delle attività di studio, di ricerca e di formazione promosse dalla recente Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi del Molise e il Consiglio regionale del Molise. A salutare questa prima iniziativa, a cui ne seguiranno altre, ci saranno i vertici dell’Ateneo molisano e della Regione: il Rettore, Luca Brunese, il Presidente della Giunta Regionale, Donato Toma, e il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone .

Al seminario interverranno anche altri illustri ospiti: il prof. Michele Della Morte (Direttore del Dipartimento Giuridico di Unimol), la prof.ssa Laura Ronchetti (Docente di Diritto Co stituzionale di Unimol) e l’avv. Sandra Scarlatelli (Segretario generale del Consiglio regionale del Molise).