UniMol e ASReM: continuano i progressi della cura dei tumori di fegato e pancreas in Molise

Il 25 settembre all’ospedale Cardarelli l’equipe di Chirurgia Epato-biliare e pancreatica, coordinata dal Prof. Aldo Rocca, ha portato a termine con successo la cura di un tumore del fegato per via mini-invasiva, distruggendo la malattia con le microonde attraverso la cute sotto guida ecografica.

Il paziente, molisano, sta bene ed è tornato alla sua vita normale già il giorno successivo alla procedura. Questo risultato è stato reso possibile, grazie alla collaborazione che l’Università degli Studi del Molise sta attuando con i centri di riferimento Italiani per la cura dei tumori, tra cui L’istituto di Verona Pancreas e l’Università di Milano, che ha permesso al Prof. Carrafiello, ordinario di Radiologia e Primario della Radiologia Interventistica del Policlinico, essere in Molise per “tutorare” i colleghi nello svolgere la procedura.

L’obiettivo sarà quello di non lasciare più nessun paziente solo ad affrontare la cura della malattia, potendo accedere alle migliori cure dei centri di riferimento nazionali in Molise.

Negli ultimi mesi, lavorando in collaborazione con l’ASReM siamo riusciti a curare con successo numerosi pazienti affetti da tali neoplasie con successo e per questo vanno ringraziati tutti i colleghi coinvolti nel processo diagnostico e terapeutico, tra cui il responsabile del servizio di Recovery room, il Dott. Cuzzone, i colleghi radiologi, di cui è responsabile il Dott. Barrassi per la diagnostica ed il Dott. Apollonio per l’interventistica , gli oncologi, Franco Calista, Gianfranco Giglio, Monica Specchia, Adele Piscopo, i patologi Loredana di Filippo e Loredana Nugnes, e ovviamente tutti gli operatori socio-sanitari e del comparto infermieristico senza i quali tali risultati sarebbero impensabili.