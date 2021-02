Un questionario online per conoscere le opinioni e i bisogni dei cittadini in vista del nuovo PUMS dell’Area Urbana di Campobasso

L’Area Urbana di Campobasso, che include oltre al Comune di Campobasso anche i Comuni di Ferrazzano e Ripalimosani, è interessata a conoscere le opinioni, i bisogni e i desideri dei cittadini, in modo che il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile al quale da mesi si sta lavorando attraverso varie fasi, sia ispirato e tenga conto anche delle loro esigenze.

Perché ciò accada, è necessario intervistare un elevato numero di persone e così si è deciso di predisporre un questionario online per i cittadini, composto da domande chiuse e dirette.

Il questionario è accessibile a chiunque cliccando sull’apposito banner presente sull’home page del sito web del Comune di Campobasso o anche attraverso il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfueE1jw7uodSsx0M16FchlytKmUZeVI-PMzq-S7olbO-yASw/viewform.

Tutti i suggerimenti possono essere inseriti in forma libera alla fine del questionario. NEL CASO DEI MINORENNI IL QUESTIONARIO DEVE ESSERE COMPILATO DAI GENITORI.

Tutti i dati forniti saranno trattati in forma assolutamente anonima e soltanto per le finalità statistiche nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. I dati forniti non saranno in alcun modo conservati, se non trattati in maniera aggregata ed anonima per le finalità di pianificazione della mobilità.Va ricordato che il il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana, proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali.