Sarebbe salito a due morti il triste bilancio dell’epidemia di coronavirus in Molise. La seconda vittima sarebbe un’anziana signora di Campobasso, ricoverata pochi giorni fa in Rianimazione, dove attualmente sono 4 le persone ricoverate, compresi i due pazienti bergamaschi trasferiti su richiesta della Regione Lombardia.

I positivi al test nelle strutture molisane sarebbero in totale 35, compresi sempre i due pazienti bergamaschi.