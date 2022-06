ULTIM’ORA/ Campobasso, in arrivo i concerti di Mario Biondi, Litfiba ed Elisa

Alla fine sarà un cartellone di alto livello, quello dei concerti per i festeggiamenti del Corpus Domini a Campobasso. Sabato 18 giugno il live di Mario Biondi, il giorno seguente i Litfiba nell’area di Selvapiana.

Fuori cartellone, poi, il super concerto il 21 luglio, di Elisa; a Palazzo san Giorgio sono riusciti a far inserire la tappa molisana nel tour “Back to the Future Live Tour” della nota artista italiana, sempre nell’area di Selvapiana, ma questa volta a pagamento.

Una risposta forte alle critiche mosse in questi giorni alla maggioranza consiliare ed all’Amministrazione Gravina, tacciata di ritardi organizzativi nella stesura del cartellone di eventi estivi.