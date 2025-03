UILTuCS/L’inerzia dell’archivio di Stato di Campobasso fa perdere 2 posti di lavoro

La UILTuCS Molise, in persona del Segretario Generale Pasquale Guarracino e del Segretario Aggiunto Lidia De Benedittisa, denuncia una situazione gravissima che ha portato alla perdita del lavoro per due lavoratrici addette a servizi di pulizia. Questa, brevemente, la vicenda.

“ Il 7 marzo 2025 era in scadenza l’affidamento del servizio di pulizie presso gli uffici dell’Archivio di Stato di Campobasso e le due lavoratrici che da anni svolgono il servizio erano state avvisate dalla Società datrice di lavoro che avrebbe cessato i loro contratti a partire dall’8 marzo. Come da prassi, avrebbe dovuto svolgersi la procedura di cambio di appalto, unico modo per garantire il mantenimento dell’occupazione, a favore ovviamente di una nuova società aggiudicataria del servizio, come da richiesta della UILTuCS Molise, che rappresenta entrambe le lavoratrici.

Ebbene, dopo un primo approccio con una società cui pareva essere stato affidato il servizio, l’Archivio di Stato di Campobasso, ente committente del servizio stesso, a seguito di richieste chiarimenti da parte della UILTuCS Molise, comunicava di non conoscere le tempistiche per un nuovo affidamento del servizio, mostrando di non ignorare la normativa stringente sul cambio di appalto, unica garanzia della continuità occupazionale per gli operatori addetti ai servizi.

A nulla sono valse le molteplici comunicazioni della UILTuCS Molise, che in tutti i modi ha cercato di far comprendere la gravità della situazione, in assenza di affidamento del servizio ad un nuovo gestore, o di proroga del contratto in scadenza il 07 marzo: la Direzione dell’Archivio di Stato ha totalmente ignorato le istanze delle UILTuCS Molise, ma soprattutto ha consentito, non affidando il servizio di pulizie ad altra Società, che le due signore che da anni si occupavano della pulizia degli uffici restassero senza lavoro.

Vi è di più: alla richiesta di chiarimenti delle due lavoratrici, la Direttrice ha ritenuto di doverle mettere alla porta, anche in maniera poco cortese.

Sin dal giorno 08 marzo 2025, inoltre, gli uffici dell’Archivio di Stato di Campobasso sono privi del servizio di pulizie, con tutte le conseguenze del caso sia per i dipendenti, che per gli utenti dell’Ente.

La UILTuCS Molise è indignata per quanto accaduto e ritiene di una gravità estrema la condotta posta in essere dall’Archivio di Stato di Campobasso: l’inerzia è costata due posti di lavoro, e questo non può succedere in una regione che sul tema lavoro è già tanto martoriata.

Adesso ci si aspetta che il servizio venga assegnato immediatamente ad una società e che quest’ultima abbia l’accortezza di affidarlo alle due dipendenti “messe alla porta” per cause alle stesse non imputabili.

In ogni caso, la UILTuCS Molise stigmatizza il comportamento di chi, da lavoratore, ha consentito che due persone rimanessero senza occupazione”- concludono Pasquale Guarracino e Lidia De Benedittis.