Trivento/ Non da più sue notizie, avviate le ricerche per un 60enne

Lo scorso 29 maggio, la Stazione Carabinieri di Trivento ha comunicato l’allontanamento

volontario del signor Civico Emiliano, nato a Roma il 21.06.1963, residente a Trivento, in via Sotto le Coste, n. 16, di fatto domiciliato alla contrada Verzaro, n. 7 presso l’abitazione dei genitori.



La Prefettura ha immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone

scomparse, con il concorso di tutti gli Enti del soccorso. Del signor Civico non si hanno più notizie certe dalle ore 11.00 del giorno 24 maggio, quando lo stesso, dopo essersi allontanato dal luogo di residenza, è stato avvistato dal personale dell’Arma dei Carabinieri sulla S.S. 650 al km 39, in direzione Vasto (CH).



Per un supporto nelle ricerche e per la più ampia diffusione, si pubblica la foto della persona.

Si riporta anche la descrizione sommaria del signor Civico: Altezza 1,76 mt circa; peso 80 kg circa; carnagione chiara; capelli e barba brizzolati; tatuaggi visibili sul collo e sulle braccia superiori.

Chiunque lo individui è invitato a contattare con ogni urgenza i numeri di emergenza.