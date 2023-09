Travolta sulle strisce pedonali nel milanese, muore 68enne molisana

Maria Vincenza Simone, originaria di San Giuliano di Puglia, e residente in provincia di Milano, è stata investita lungo la provinciale 30 nella giornata sabato 23 settembre.

Pare che la donna stava attraversando sulle strisce per raggiungere la fermata dell’autobus dall’altro lato della strada, quando è stata travolta da un’auto guidata da un32enne. L’uomo si è fermato ed ha allertato i soccorsi, purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

I funerali saranno celebrati nel paese di origine San Giuliano di Puglia a data da destinarsi.