Trasporto pubblico a Campobasso, la Seac gestirà il servizio per tutto il 2020

Con l’approvazione della delibera di Giunta del 27 dicembre si è prorogato l’affidamento del servizio all’azienda Seac per un altro anno.

Alla base della decisione quella di «evitare sospensioni o interruzioni che creerebbero disagi nonché seri problemi a lavoratori, studenti, imprese e conseguenze anche sulla sicurezza veicolare e pedonale nonché sull’ordine pubblico».

Occorrerà attendere la fine del prossimo anno per una nuova gara: la legge regionale del Molise numero 15 del 13 novembre 2019, ha infatti spostato al 31 dicembre 2020 la data entro la quale pubblicare il bando per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico che avrà poi durata per 9 anni a partire dall’inizio del 2021.