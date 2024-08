Torna il Campobasso Summer Festival: protagonisti Nayt, Clementino e Carmen Consoli

Il 27, 28 e 29 agosto l’area eventi di Selvapiana accoglierà tre serate di grande musica e divertimento. Torna infatti quello che negli anni è diventato un appuntamento fisso dell’estate campobassana: il Summer Festival. “L’attuale amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore alla Cultura Adele Fraracci – ha inteso sostenere il Festival, rivolto in particolare ai giovani, e assicurare lo svolgimento della quinta edizione. Si è messo in campo un condiviso sforzo per agganciarlo ad un altro festival già programmato e garantire così l’appuntamento che chiude l’estate in città e che registra la presenza di grandi artisti e di tanto pubblico”.



Il Festival inizia martedì 27 agosto alle 21:30 con Carmen Consoli; procede il 28 agosto alle 21 con Nayt + Diss Gacha; giovedì 29 ore 18 una grande festa in musica con Clementino e con Sbam from Jova Beach Party.

Le prevendite sono già attive.



CARMEN CONSOLI – Soprannominata ‘la cantantessa’, la cantautrice siciliana è una delle più apprezzate e amate dal pubblico non solo in Italia. Con i suoi dischi ha scalato le classifiche e venduto milioni di copie. Ha ricevuto una Targa Tenco, due premi Lunezia, sette Italian Wind & Music Awards, un Telegatto, un Nastro d’argento ( nel 2001, per il brano L’ultimo bacio, presente nel film omonimo di Gabriele Muccino), il premio Amnesty Italia ed è stata insignita con l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. È stata la prima donna a vincere la Targa Tenco come miglior album. L’album Confusa e felice è stato inserito nella lista dei 100 migliori album italiani secondo Rolling Stone, alla posizione 32. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo. Riscuote un discreto apprezzamento anche all’estero con tre concerti tutti esauriti nella città di New York, un’esibizione a Central Park, diverse tournée nelle maggiori capitali d’Europa e del Nord America. Nel 2015 è stata scelta da David Byrne come rappresentante per l’Italia al Meltdown Festival a Londra. Elvis Costello ha detto di lei: “Ha più idee originali lei in una manciata di pezzi piuttosto che alcune famose band inglesi o americane in un intero concerto”.

CLEMENTINO – Il suo tour è partito da poche settimane e sta avendo un successo strepitoso. Clementino, 41 anni, è cresciuto nell’entroterra napoletano dove a 14 anni ha mosso i primi passi nel mondo dell’hip hop avviando di fatto la sua carriera fatta di grandi successi. Il suo primo disco da solista, “Napolimanicomio”, è del 2006 al quale seguono un tour di 200 date e una serie di importanti collaborazioni con altri rapper. Ad inizio 2012 risale invece il debutto del progetto Rapstar, in cui Clementino è in duo con Fabri Fibra. Ha al suo attivo la pubblicazione di una decina di dischi all’interno dei quali ci sono canzoni diventate potenti hit e che non mancano mai nelle scalette dei suoi concerti: da “Cos Cos Cos” a “O Vient” e fino a “Guardando la luna”, “Quando sono lontano” e “Pianoforte a Vela”, solo per citarne alcune. L’artista ha partecipato due volte al Festival di Sanremo ed è da sempre molto attivo anche in tv dove è stato protagonista o giudice di diversi programmi, da “Pechino Express” a varie edizioni di “The Voice” passando per “Made in Sud” e “Back to School”. Ha partecipato inoltre a una decina di film l’ultimo dei quali, uscito a dicembre, è “Chi ha rapito Jerry Calà?”, film che è stato in parte girato in Molise e per il quale Clementino ha realizzato anche la canzone portante della colonna sonora.



SBAM! – Durante il Jova Beach Party lo SBAM! Stage faceva vivere la festa già dal pomeriggio con un vero e proprio Sound System: le giornate si aprivano con ritmi giamaicani e suoni incredibili sui quali divertirsi e lasciarsi trasportare dall’energia. SBAM! From Jova Beach Party questa estate è in tour e una delle tappe sarà quella in Molise. Il collettivo aperto di dj nato durante il Jova Beach Party gira ora l’Italia portando con sé la musica dello SBAM! Stage dando vita a djset incredibili dal sound pazzesco, pronti a farci ballare insieme. Un momento di musica libera, di condivisione assoluta, di gioia completa.



NAYT – Rapper amatissimo dai giovani. E’ di origini molisane essendo nato a Isernia, ma si è trasferito a Roma da giovanissimo. Nel 2009 ha iniziato a scrivere i suoi primi pezzi. Ottiene negli anni un successo crescente con la pubblicazione di molte canzoni e di sette album con i quali raggiunge i vertici delle classifiche. Un mese fa è uscito il suo ultimo singolo ‘Danimarca’ che fa parte del suo primo album dal vivo ‘Habitat’, appena pubblicato.



DISS GACHA – Rapper torinese. Ha debuttato nel 2020 con il suo primo singolo ‘No Smoke’. Seguono una serie di pubblicazioni di successo e una crescente popolarità. Uno dei più grandi colpi lo mette a segno a metà 2023, con il singolo ‘Captato’, che diventa virale su TikTok e ottiene il disco d’oro. Il suo ultimo album ‘Cultura Italiana Parte 1’ è stato accolto con grande entusiasmo anche dalla critica. Il ‘Principe del Mississippi’, così è noto Diss Gacha tra gli estimatori della prima ora, lavora spesso a Los Angeles. E infatti le influenze americane si fanno sentire nel disco. Oltre alla presenza di cori gospel c’è la collaborazione con Wiz Khalifa. Hanno collaborato anche Rosa Chemical, Izi e Vegas Jones.