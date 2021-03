Terapia intensiva, consegnato modulo al Cardarelli. Toma: rispettati i tempi

Consegnato il modulo prefabbricato per l’attivazione di ulteriori dieci posti letto di terapia intensiva al Cardarelli di Campobasso. Altrettanti posti sono previsti al San Timoteo di Termoli, sei al presidio ospedaliero di Isernia.

I lavori sono stati commissionati dal commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento dell’emergenza Covid-19 ed erano stati richiesti dal presidente della Regione Molise.

Il governatore Toma e il dg Asrem Florenzano si sono recati, questo pomeriggio, presso il presidio ospedaliero “Cardarelli” di Campobasso per la consegna della struttura modulare realizzata nelle adiacenze del preesistente manufatto, ad esso collegata e che, dunque, può essere utilizzata anche come “area grigia” o per altre emergenze.

Qui hanno incontrato i mezzi d’informazione locali nel corso di una conferenza stampa. Intanto, a partire da oggi, sono stati inviati in Molise un ufficiale medico e due sotto ufficiali infermieri, che vanno ad aggiungersi ai cinque ufficiali medici già operanti sul territorio per la campagna vaccinale.