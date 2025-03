Teatro Cinema Alphaville/Completati i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico

L’assessore all’Ambiente Simone Cretella: presto la comunità avrà

una struttura rinnovata, moderna e sostenibile

Sono terminati i lavori di efficientamento energetico presso il Cinema Teatro Alphaville, situato nei locali dell’Ex ONMI di via Muricchio. L’intervento si inserisce negli obiettivi di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di gas climalteranti ed è stato

realizzato grazie a un bando PNRR per la riqualificazione delle sale cinema/teatro, con cui il Comune di Campobasso è risultato assegnatario di un finanziamento di 200.000 euro per un progetto di riqualificazione avanzato e realizzato dalla precedente Amministrazione comunale.



Tutti gli interventi sono stati pianificati a seguito di una diagnosi tecnica che ha evidenziato le carenze energetiche precedenti dell’edificio. L’analisi ha permesso di definire gli interventi più adeguati, che hanno portato a un netto miglioramento del comfort interno, a una significativa riduzione della dispersione termica e a un incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali misure contribuiranno a ridurre i consumi di energia primaria e a migliorare la resilienza complessiva dell’edificio.



In particolare, sono stati sostituiti tutti gli infissi, i portoni di ingresso e le porte interne; è stato effettuato l’isolamento termico del soffitto e corretti tutti i ponti termici della struttura. Il sistema di riscaldamento è stato sostituito con un impianto a pompa di calore, mentre l’impianto di illuminazione è stato riammodernato con lampade a LED. Anche la vecchia moquette, non più idonea, è stata sostituita con una nuova pavimentazione ignifuga.



In aggiunta agli interventi di efficientamento, è stata effettuata anche la riqualificazione delle poltroncine, che hanno restituito un aspetto

completamente rinnovato agli interni della struttura, oggi completamente rigenerata, più confortevole ed accogliente rispetto al passato.

La produzione energetica della struttura sarà garantita da un impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio, anch’essa completamente ristrutturata, con una potenza di 10 kWp, corredato da un’unità di accumulo da circa 9,6 kWh, per una capacità di produzione di oltre 11.000 kWh annui.

“Con il completamento di questi lavori – dichiara l’assessore comunale all’Ambiente Simone Cretella – il Cinema Teatro Alphaville si presenta rinnovato, non solo in termini di efficienza energetica, ma anche di comfort per i cittadini e i visitatori. Il progetto di riqualificazione rappresenta un passo importante verso la sostenibilità, in linea con gli obiettivi europei, e testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale di Campobasso nel promuovere l’ecoefficienza e il risparmio energetico. L’inaugurazione della struttura rinnovata, prevista a breve, offrirà alla comunità uno spazio più moderno e sostenibile, dove cultura e innovazione si incontrano per contribuire alla crescita del territorio. Questo intervento diventa così un esempio concreto di come l’attenzione all’ambiente e la qualità della vita possano andare di pari

passo, coinvolgendo i cittadini in un percorso di sensibilizzazione verso comportamenti più responsabili e rispettosi dell’ambiente”.