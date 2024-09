Targa del Matese 2024: viaggio tra cultura, paesaggi e motori

Il Classic Car Club Molise, unico club federato ASI della regione, si prepara a dare il via alla 15esima edizione della “Targa del Matese”. La manifestazione turistico-culturale, ormai divenuta un appuntamento fisso per gli appassionati di auto d’epoca, si terrà il 14 e 15 settembre 2024, con partenza e arrivo presso l’hotel Don Guglielmo di Campobasso.

Itinerario tra storia e tradizione

La “Targa del Matese” è inserita nel “Calendario Nazionale Manifestazioni ASI” ed è specificamente classificata come una manifestazione turistico/culturale con prove di abilità, in cui l’aspetto ludico-ricreativo prevale. Infatti, le prove, facoltative, saranno svolte a velocità ridotta, non superando mai i 40 km/h, in conformità con l’articolo 9 comma 3 del Codice della strada. Solo veicoli di interesse storico e collezionistico, come definiti dall’articolo 60 dello stesso Codice, potranno prendere parte alla manifestazione, rendendola un evento dedicato ai veri intenditori.

Il percorso si snoderà attraverso i suggestivi paesaggi della provincia di Campobasso, toccando i comuni di Mirabello Sannitico, Vinchiaturo, San Massimo, Busso, Cercemaggiore, Riccia, Jelsi e Gildone. Una delle novità di quest’anno sarà l’ascesa del sabato a Campitello Matese, dove i partecipanti affronteranno diverse prove di abilità prima di godere del magnifico scenario naturale che solo il Matese sa offrire.

Esperienza culturale unica

La domenica sarà invece dedicata, oltre alle prove di abilità lungo il percorso, a una visita al “Mufeg” (Museo di comunità della festa del grano) situato presso il convento di Santa Maria delle Grazie di Jelsi. Qui, i partecipanti avranno l’opportunità di ammirare i carri artisticamente lavorati in grano, frutto di una tradizione secolare che rende omaggio a Sant’Anna, patrona di Jelsi. Questa visita rappresenta un’immersione nella cultura locale, dove l’arte e la fede si intrecciano, trasformando antiche pratiche devozionali in vere e proprie opere d’arte.

Un raduno di appassionati da tutta Italia

«La Targa del Matese – spiegano gli organizzatori – richiama sempre diversi appassionati da tutta Italia. Abbiamo partecipanti che vengono dalla Sicilia, dal Nord Italia, dalle Marche, Toscana, Umbria, Lazio, dal vicino Abruzzo, dalla Puglia e Campania, e la cosa che ci rende più orgogliosi è vederli arrivare con il sorriso e vederli andare via con la voglia di ritornare al più presto».

Con queste parole, il Classic Car Club Molise sottolinea non solo il successo dell’evento, ma anche il forte senso di comunità che si crea tra i partecipanti. Un evento che, pur essendo radicato nel territorio molisano, ha saputo conquistare il cuore di appassionati da tutta Italia, confermandosi come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle auto d’epoca e della cultura.

La “Targa del Matese 2024” si prospetta come una kermesse ricca di emozioni, che unisce la passione per i motori alla scoperta di paesaggi mozzafiato e tradizioni antiche. Un’occasione unica per vivere un’esperienza immersiva tra cultura, storia e divertimento, all’insegna del rispetto per il territorio e per i veicoli storici.