Sul portale del Dipartimento per le politiche per la Famiglia due video racconti di una famiglia di Campobasso

Sul portale del Dipartimento per le politiche per la Famiglia figurano anche due videoracconti creati da una famiglia di Campobasso, da Massimiliano, insieme alla moglie Filomena e ai tre figli Camilla,Livia e Marcello.



” Mi chiamo Massimiliano e sono di Campobasso, in questi giorni in cui i nostri ragazzi sono costretti a stare a casa per le note vicende del Coronavirus, con mia moglie abbiamo pensato ad un modo per tenerli occupati e così sono nati questi racconti a fumetti, poi divenuti video racconti e pubblicati sul mio canale youtube.



Con piacere abbiamo visto che il Ministero li ha poi inseriti nel portale governativo, trattasi di due storie collegate, nel primo racconto chiamato (COVID -19 come il mondo lo vinse) saranno gli alieni a liberare la terra con la cura per questa terribile pandemia.

Mentre nel secondo racconto, intitolato (A.C.19 -After Covid 19) viene raccontata la vita sulla terra e la convivenza tra gli alieni e gli umani dopo la liberazione dal covid 19, il racconto non si conclude con questo episodio ma lascio lo spazio per continuare la storia.



Il link del portale del Governo Le storie della famiglia di Campobasso