Successo per il 9° Corso di Guida Sicura di Motociclistica

Il Presidente del Moto Club Alfredo Potito è lieto di annunciare la conclusione del 9° Corso di Guida Sicura di Motociclistica, tenutosi a Campobasso dal 30 agosto al 1° settembre 2024.

L’evento, organizzato come di consueto dal Moto Club Jamm’ Bell di Campobasso, ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi piloti locali e di altri giunti da diverse parti d’Italia.

Le lezioni sono state impartite dal Tecnico Federale della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), Pierangelo Gigli, e dall’Istruttore Federale Toni Calardo, figure di spicco nel panorama motociclistico nazionale.



Grazie alla loro esperienza e professionalità, i partecipanti hanno potuto acquisire competenze avanzate e affinare le proprie abilità nella guida sicura.

Il Presidente Potito ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, evidenziando l’importanza di queste iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza su due ruote. “È stato un piacere poter contare su istruttori di così alto livello come Pierangelo Gigli e Toni Calardo.



I feedback ricevuti dai partecipanti sono stati estremamente positivi, e ciò ci spinge a continuare su questa strada”, ha dichiarato Potito.



Il corso ha offerto ai motociclisti un’esperienza formativa completa, alternando sessioni teoriche e pratiche, con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza e le capacità di guida in diverse situazioni di traffico e su vari tipi di strada.



L’evento si conferma così come un appuntamento annuale di grande rilievo, capace di attrarre piloti da tutta Italia, e di promuovere valori fondamentali come la sicurezza e la responsabilità alla guida.



Il Moto Club Jamm’ Bell di Campobasso ringrazia calorosamente tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla buona riuscita del corso, dando appuntamento alla prossima edizione.