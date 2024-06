Stato di agitazione dei lavoratori del Servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento per le strutture ospedaliere della A.S.RE.M”

Le Organizzazioni Sindacali Fisascat CISL Abruzzo Molise nella persona del segretario Stefano MURAZZO e FIM CISL Abruzzo Molise nella persona del segretario Marco LAVIANO esprimono profonda preoccupazione per la situazione che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori in appalto A.S.RE.M per il servizio di prevenzione antincendio e gestione emergenze in pronto intervento.Ebbene, Come da PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE CONFORMEMENTE ALLA SENTENZA TAR MOLISE N. 359/2023 DEL 30/12/2023, il già servizio menzionato servizio, è stato aggiudicato dal Gruppo Servizi Associati S.p.a.;In data 17.06.2024 la committente A.S.RE.M, comunicava alle società attualmente gestori del servizio, Fursol S.r.l., Geo Impianti S.r.l., DP Servizi S.r.l., Califel S.r.l., CSQ Estintori S.r.l., la cessazione della prestazione al 30.06.2024;Il Gruppo Servizi Associati nel mese di giugno 2024 avviava la procedura di cambio di appalto richiedendo alle società attualmente gestori del servizio (Fursol S.r.l., Geo Impianti S.r.l., DP Servizi S.r.l., Califel S.r.l., CSQ Estintori S.r.l.) i documenti probatori delle maestranze atti all’assunzione del personale dal giorno 01.07.2024.Le scriventi OO.SS, in data 07.06.2024 chiedevano, mezzo PEC, al Gruppo Servizi Associati e all’A.S.RE.M la costituzione di un tavolo di merito atto all’espletamento dell’esame congiunto al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali.In data 18.06.2024 le scriventi OO.SS., non avendo ricevuto riscontro, inviavano mezzo PEC al Gruppo Servizi Associati e all’A.S.RE.M, sollecito per l’espletamento dell’esame congiunto.Ad oggi, a solo 8 (otto) giorni dall’inizio del servizio (01.07.2024) da parte del Gruppo Servizi Associati, nessuna data, per l’espletamento dell’esame congiunto, è stata calendarizzata.Ritenendo questo assordante silenzio e comportamento, da parte della G.S.A e della committente A.S.RE.M, inammissibile e sintomatico di un problema più ampio di rispetto e dignità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, la Fisascat CISL Abruzzo Molise e la Fim CISL Abruzzo Molise hanno proclamato lo stato di agitazione chiedendo la convocazione urgente presso gli organi prefettizi allertando anche l’ispettorato del Lavoro Territorialmente Competente.Ancora una volta il Molise sembra terra di conquista a discapito delle lavoratrici e dei lavoratori. La Fisascat Cisl Abruzzo Molise e la Fim Cisl Abruzzo Molise sono al fianco delle maestranze non escludendo qualunque iniziativa e si dichiarano pronti alla mobilitazione se per far valere il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione.

Per le Segreterie Fisascat CISL AbruzzoMolise – Fim CISL AbruzzoMolise – Stefano MURAZZO – Marco LAVIANO