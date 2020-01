Lungo la Statale 17, al bivio per San Massimo si è verificato un incidente tra un furgone e una macchina. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali, un ragazzo 20enne pare essere in gravi condizioni.Ferite lievi per il conducente del furgone, un 39enne di Busso. Entrambi trasportati d’urgenza al Cardarelli di Campobasso. Sul posto i Carabinieri di Bojano, le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e il personale dell’Anas.