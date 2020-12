SS 17, incidente stradale. Coinvolte due auto e un autotreno, quattro feriti

Alle 18 si è verificato un Incidente stradale sulla SS 17 in prossimità del Distributore “Petrolifera Adriatica”, in direzione Baranello, due vetture ed un autotreno sono rimasti coinvolti nel sinistro. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso sono intervenuti con l’ausilio di un APS e un autogrù. Sono rimasti feriti i conducenti dei tre mezzi e una quarta persona, e sono stati trasportati dal 118 al Cardarelli. Ancora in corso gli accertamenti del caso, sul posto due pattuglie dei Carabinieri e personale Anas.