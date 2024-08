Sperimentazione della ZTL, Consiglieri comunali FDI: decisione dannosa

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Campobasso, come già dichiarato in passato e ribadito nell’ultima seduta della Commissione Consiliare Mobilità dal Consigliere Mario ANNUARIO, nell’esprimere forti perplessità in merito all’attivazione della ZTL nel centro storico di Campobasso, manifesta seria preoccupazione in merito alle indiscrezioni (perché tali ad oggi sono, visto che ancora nulla di ufficiale è stato emanato) che vorrebbero l’inizio della sperimentazione della ZTL già dal 2 di settembre p.v.

Nel far presente, come già in passato affermato, che non vi sono stati studi specifici a riguardo, sia di natura tecnica che strettamente socio-economica, tali da indurre l’amministrazione ad implementare una zona a traffico limitato nel “cuore pulsante” della città, i Consiglieri Comunali di FdI, Pilone, Annuario e Di Claudio, fanno presente che tale decisione, in questa precisa fase temporale, risulterebbe ancor più dannosa e critica per i lavori in corso d’opera lungo via Marconi.

Sarebbe dunque opportuno aspettare il termine delle operazioni in itinere per una seria e concreta fase di sperimentazione.

I sottoscritti Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia, inoltre, attraverso più ordini del giorno volti a raccogliere una serie di istanze speculari alla migliore gestione e funzionalità del Centro storico cittadino, comunicano che in occasione del prossimo Consiglio Comunale monotematico, previsto per il prossimo 28 agosto proprio sul l’argomento, concentreranno la loro attenzione su questi aspetti :

1–Ripristino di una sezione di polizia Municipale all’interno del Centro Storico;

2–Corretta regolamentazione dei parcheggi per i residenti;

Una concreta pianificazione comunicativa in merito alle modalità di attivazione della Ztl nel centro storico.

I Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia al Comune di CB