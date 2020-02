Sospetto caso di Coronavirus, nota ufficiale dell’Asrem. Il test allo Spallanzani

In data odierna è stata ricoverata , in isolamento, presso l’U.O. malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso una paziente in stato febbrile prveniente dalla Cina. Immediatamente il caso è stato rapidamente individuato e sono state adottate tutte le previste misure di profilassi a tutela degli operatori. Allo stato sono in corso gli accertamenti declinati dal protocollo aziendale e dalle circolari ministeriali. Il test di conferma sarà effettuato presso l’Ospedale Spallanzani di Roma. Quotidianamente sarà emesso apposito bollettino sanitario.

Questa la nota stampa diramata su richiesta del Commissario Straordinario AsRem.