Solidarietà/ La Molisana dona 5mila kg di pasta ai bisognosi

Le aziende di dimensioni e rilievo nazionale sono chiamate ad impegnarsi spesso in favore di iniziative di solidarietà; La Molisana, non si tira certo indietro di fronte alla necessità di avere iniziative benefiche e scende in campo con determinazione.

Il pastificio ha donato 5mila kg di pasta di diversi formati alla comunità Don Lorenzo Milani di Sorsole, che le destinerà a strutture che gestiscono mense per i bisognosi.

L’iniziativa rientra in un accordo con la società calcistica Atalanta; ma La Molisana aveva già intrapreso altri due accordi e messo in campo iniziative simili con le società di Inter e Milan.

La beneficenza più è diffusa e più fa bene.