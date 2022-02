Sindacale/ Giovanni Alfano aderisce all’associazione ‘ConDivisa’

Nuovo importante incarico per Giovanni Alfano, da sempre impegnato per la legalità e per il benessere delle forze dell’ordine. Il Sostituto Commissario della Polizia di Stato ha aderito all’associazione ConDivisa. Il Presidente, dell’associazione, avv. Lia Staropoli ha comunicato l’adesione volontaria di Alfano che sarà il referente per la regione Molise. Tutti gli uomini e le donne appartenenti alle forze dell’ordine ed i cittadini molisani amanti della legalità potranno avere un valido sostegno. ConDivisa è un’associazione Nazionale che sostiene gli uomini e le donne in divisa perché la sicurezza è un obiettivo comune tra cittadini ed istituzioni.

’Ho aderito all’associazione “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia- dice Alfano -perché ne condivido le finalità. L’associazione, infatti, si propone di promuovere i valori etici che trasmettono gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate e dell’Intelligence, per contrastare il consenso sociale, l’omertà e la reticenza, nelle zone fortemente interessate dalla criminalità organizzata, e per incentivare i cittadini a collaborare con le Forze dell’Ordine, nell’esclusivo interesse della Sicurezza, in territorio nazionale. Ma non solo: si occupa di promuovere iniziative e proposte legislative per la sicurezza e la difesa, per la tutela degli uomini e le donne che appartengono ai Corpi di Polizia, ai Corpi Militari e all’Intelligence e di consentire loro di svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza, difendendone la professionalità e l’immagine”.

Ma l’azione dell’associazione non si limita a questi propositi; questa intende supportare gli operatori vittime della criminalità organizzata, vittime di scontri nel corso di manifestazioni violente, gli operatori che nello svolgere il proprio dovere con competenza e professionalità si trovano coinvolti in procedimenti penali a loro carico. Ogni fattispecie viene preventivamente valutata dall’ufficio preposto composto da operatori di polizia, soci fondatori ed avvocati dell’Associazione.

“L’Associazione- continua Alfano – si propone di costituirsi Parte Civile nei Procedimenti Giudiziari conformemente al perseguimento degli scopi statutari, ma anche di supportare le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio, nell’adempimento del proprio dovere o a causa di suicidio, mediante la promozione di raccolte fondi. Intende, inoltre, di concerto con le Amministrazioni di appartenenza, contribuire alla prevenzione dei suicidi con iniziative rivolte alla tempestiva individuazione ed alla adeguata assistenza degli operatori in particolare difficoltà”.

ConDivisa – Sicurezza e Giustizia estende ancora la sua azione in una sfera di competenze ed iniziative complessa ma di grande rilievo; infatti si propone di sostenere un costante perfezionamento tecnico ed operativo attraverso degli accordi stipulati con le Amministrazioni di appartenenza degli operatori.

“L’Associazione – conclude Alfano- si propone anche di istituire un tavolo tecnico permanente, per la redazione di riforme legislative e modifiche legislative in materia di Sicurezza e Giustizia da sottoporre periodicamente agli organi Governativi preposti”.