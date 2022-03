Sicurezza/ Solidarietà all’avvocato Iacovino ed alla giornalista Fiorato da parte dell’Associazione “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia”

Prime reazioni dopo il grave atto intimidatorio ai danni dell’avvocato Enzo Iacovino e della giornalista Cinzia Fiorato, avvenuto a Monterotondo in provincia di Roma. Solidarietà al legale ed alla giornalista è stata espressa in una nota dal Coordinatore per la Regione Molise dell’Associazione “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia”, Giovanni Alfano.

“Un gravissimo attentato intimidatorio è stato commesso nei confronti dell’Avvocato di origine molisana Vincenzo Iacovino e della giornalista Cinzia Fiorato che da diverso tempo sono impegnati nel denunciare pubblicamente il degrado sociale ed i traffici illeciti che si svolgono sul territorio Nazionale- si legge nel comunicato. Noi dell’Associazione ”ConDivisa” ci schieriamo al fianco dei due noti professionisti che abbiamo raggiunto telefonicamente e che abbiamo intenzione di incontrare al più presto. Da qualche tempo l’Associazione “ConDivisa- Sicurezza e Giustizia” opera gratuitamente anche sul territorio molisano attraverso diverse iniziative socio-culturali volte ad incentivare i cittadini molisani a collaborare con le forze dell’ordine e con l’Autorità Giudiziaria per la lotta incondizionata alla mafia. Vogliamo dare un segnale forte e tangibile che il Paese civile non accetta e non può accettare simili violenze e ci auspichiamo l’immediata individuazione dei responsabili di questo atto criminale”.