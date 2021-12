Si avvicina “Molise WelFair – Futuro Anteriore di WelFare, keeping up”, la giornata di formazione per operatori impegnati nel settore Sociale

“Molise WelFair – Futuro Anteriore di WelFare, keeping up”, è la giornata di formazione e approfondimento, patrocinata dalla Regione Molise, dal Comune di Campobasso e da quello di Isernia, rivolta a tutti gli operatori impegnati nel settore Sociale, voluta dall’Ambito Territoriale di Campobasso e quello di Isernia, in collaborazione con le cooperative Assel, Sirio, Css, Giada, Nuova Assistenza, Futura, Casi, che hanno provveduto al finanziamento dell’iniziativa, L’evento si terrà presso l’Auditorium “Unità d’Italia”, in corso Risorgimento a Isernia, il giorno 10 dicembre 2021, con inizio alle ore 8.30 e fino alle 18.00. All’evento collabora anche la scuola I.S.I.S “Fermi – Mattei” di Isernia.

A introdurre e moderare i lavori ci saranno, Vincenzo Grande – Coordinatore Ambito Territoriale Sociale di Isernia, e Vincenzo De Marco – Direttore Ambito Territoriale Sociale di Campobasso.

Per i saluti istituzionali, prenderà la parola: Piero Castrataro, Sindaco di IserniaePresidente del Comitato dei Sindaci dell’ATS del Comune di Isernia; Roberto Gravina, Sindaco del Comune di Campobasso ePresidente del Comitato dei Sindaci dell’ATS di Campobasso; Daniela Grignoli, Presidente della filiera dei Corsi di Studi in Scienze del Servizio Sociale dell’Università degli Studi del Molise; Filomena Calenda, Assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali della Regione Molise; Donato Toma, Presidente della Giunta Regionale del Molise. A seguire, la sezione formativa suddivisa in tre sezioni.

Il relatore dell’evento sarà Alessandro Ciglieri, esperto di levatura nazionale in progettazione e attuazione di interventi sociali, che farà il punto sulle nuove opportunità e complessità nel settore dei Servizi Sociali. Si partirà con il nuovo Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021 – 2023, poi i Nuovi Piani Povertà e Politiche sociali, i Fondi comunitari, nazionale e regionali 2021 – 2023, il Fondo di solidarietà comunale sociale e la legge di bilancio e i fondi ai Comuni. Questi saranno alcuni dei punti che verranno trattati nella giornata di formazione.

L’evento si svolgerà in presenza, previa iscrizione al link

https://educare.sicare.it/sicare/educare.php, ed è accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali, con rilascio di crediti formativi ex-post. La disponibilità è limitata fino a esaurimento posti. L’evento si svolgerà in ottemperanza alle misure della normativa Anti-Covid vigente, per partecipare è necessario esibire il green pass. Info Segreteria Organizzativa: Vittorio Scarano 0874.405862 – Pierpaolo Tanno 0874.405409 – Clorinda Variano 0874.405718 – Giovina Tomaciello 0865.449236 – [email protected]

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 08.30 – Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 9:30 – 10:30 SALUTI ISTITUZIONALI

Introducono e moderano i lavori

Vincenzo Grande – Coordinatore Ambito Territoriale Sociale di Isernia

Vincenzo De Marco – Direttore Ambito Territoriale Sociale di Campobasso

PIERO CASTRATARO

Sindaco del Comune di Isernia – Presidente del Comitato dei Sindaci dell’ATS di Isernia

ROBERTO GRAVINA

Sindaco del Comune di Campobasso – Presidente del Comitato dei Sindaci dell’ATS di Campobasso

DANIELA GRIGNOLI

Presidente della filiera dei Corsi di Studi in Scienze del Servizio Sociale dell’Università degli Studi del Molise

FILOMENA CALENDA

Assessore al lavoro e alle Politiche Sociali della Regione Molise

DONATO TOMA

Presidente della Giunta Regionale del Molise

FORMAZIONE OPERATORI

Relatore ALESSANDRO CIGLIERI

Ore 10:30 – 12.00 – Prima sessione di lavoro

Il nuovo Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021 – 2023.

I Nuovi Piani Povertà e Politiche sociali.

La Legge di bilancio 2022

I nuovi LEPS a livello distrettuale.

Ore 12:30 – 14.00 – Seconda sessione di lavoro

I Fondi comunitari, nazionale e regionali 2021 – 2023

Nuovi modelli di Monitoraggio e rendicontazione

La piattaforma SIOSS

Ore 15.00 – 16.30- Terza sessione di lavoro

Il Fondo di solidarietà comunale sociale

La legge di bilancio e i fondi ai Comuni

Sinergie a livello territoriale.Ore 16:30 – 18.00 Dibattito e chiusura dei lavori