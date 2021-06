Settore Tributi del Comune di Campobasso: estensione del servizio di raccolta differenziata

Il Comune di Campobasso e la SEA – soggetto gestore del servizio di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – avvisano i cittadini che è in corso l’estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta in alcune zone del territorio comunale di seguito indicate:

via F. Crispi, traversa F. Crispi, Via XXV aprile, via Fosse Ardeatine, via N. De Luca, via M. Brusa Romagnoli, piazzale M. Scarano, via A. Trombetta, via A. Normanno, via N. Guerrizio, via Insorti d’Ungheria, via F.Colitto, via E. Berlinguer, viale XXIV Maggio, via SS. Cosma e Damiano, piazza S. Francesco, via IV novembre (civici 6 e 14).

Il piano prevede nei prossimi mesi la graduale consegna dei kit per la raccolta differenziata ai soli contribuenti iscritti ai fini della Tassa rifiuti (TARI), possessori/detentori di immobili che ricadono nelle aree oggetto di estensione.

Si invitano, pertanto, i cittadini che non sono in regola con l’iscrizione ai fini della Tassa Rifiuti, a regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione TARI prescritta dalla Legge n. 147/2013 e dal Regolamento TARI del Comune di Campobasso.

Si rammenta che la dichiarazione TARI deve essere presentata in caso di inizio/variazione/cessazione dell’occupazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si verifica la circostanza da cui scaturisce l’obbligo dichiarativo al fine di non incorrere nelle sanzioni per omessa denuncia.

I cittadini non in regola con l’iscrizione ai fini TARI possono scaricare il modello di dichiarazione dal sito internet istituzionale www.comune.campobasso.it (Aree Tematiche → Tributi e Tasse → Tassa Rifiuti 2021 → Modello di dichiarazione Tassa Rifiuti) oppure richiederlo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune presso la sede del Municipio in Piazza V. Emanuele 29. Si rimanda al Vademecum informativo TARI per ogni ulteriore informazione sulla compilazione della dichiarazione.

La dichiarazione, debitamente compilata e corredata da copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere sottoscritta dal contribuente e presentata all’Ente mediante i seguenti canali:

– e-mail: [email protected]

– pec: [email protected]

– consegna diretta all’Ufficio Protocollo in P.zza V. Emanuele 29 – Campobasso.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tributi tramite mail all’indirizzo [email protected] o mediante assistenza telefonica al numero 0874/4051.

Si precisa che a causa dell’emergenza Covid gli sportelli dell’Ufficio Tributi sono aperti al pubblico solo previo appuntamento da prenotare telefonicamente al numero 0874/4051 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Informazioni sul servizio di raccolta dei rifiuti, ovvero sulle modalità di consegna dei kit potranno essere richieste alla SEA S.p.a., consultando il Portale Trasparenza Rifiuti: www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=B519 ovvero al numero verde 800-993159 attivo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00.Info point SEA sito in via Insorti d’Ungheria orario di apertura: mercoledi e venerdì ore 15:00-19:00; giovedì e sabato ore 09:00-13:00.