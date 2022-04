Servizio Sociale per i minorenni: conferenza conclusiva del progetto “percorsi personalizzati di tirocinio”

Si è svolta il 4 aprile 2022, la conferenza stampa conclusiva del progetto “percorsi personalizzati di tirocinio” a cura dell’ Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Campobasso e di Scuola e Lavoro, Centro di Formazione di Termoli.

L’idea di fondo del progetto è stata quella di inserire i ragazzi in contesti educativi e formativi guidati da Maestri autorevoli e in grado di dare loro fiducia. Il metodo è quello che il Centro di Formazione Scuola e Lavoro applica da anni: “fare per capire” per questi giovani ha significato non solo scoprire le loro attitudini attraverso il lavoro, ma anche entrare in contatto con la realtà in un modo nuovo.

Il progetto, che è stato già riconfermato per l’anno in corso, si è sviluppato in tre fasi. Una prima fase di accoglienza e profilazione realizzata attraverso colloqui conoscitivi e di orientamento; una seconda fase di ricerca aziende, matching tra aziende e ragazzi e un percorso di accompagnamento per il graduale inserimento nel tirocinio; una terza fase in cui è stato attivato il tirocinio e monitorato durante lo svolgimento e al termine per valutarne l’efficacia.

Durante la conferenza, che si è svolta presso la sede di Campobasso dell’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni in Via Benedetto Croce, 1 alle ore 10:30, sono intervenuti la Direttrice dell’ Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Campobasso , dott.ssa Antonella Calvanese e la Responsabile del progetto dott.ssa Roberta Di Penta.

L’incontro è stato presieduto dalla Direttrice di Scuola e Lavoro, dott.ssa Patrizia Santella e vi ha preso parte anche il maestro piazzaiolo Antonio Di Lieto titolare di Pizzeria da Tony, una delle aziende che ha ospitato uno dei ragazzi beneficiari del progetto. L’incontro è stato l’occasione per il Maestro , di annunciare anche l’assunzione del giovane A. che a partire da ieri è entrato a far parte del loro organico.