Servizio Civile Ambientale: si cercano in Molise 5 volontari

Nell’ambito del bando emanato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione di operatori e operatrici da impiegare in programmi di Servizio Civile Ambientale, quest’anno sarà possibile candidarsi per il progetto “La sorgente del bosco”, promosso dalla Fondazione Amesci insieme con Arteteca Molise APS.

Servizio Civile Ambientale “La sorgente del bosco” – Arteteca Molise APS

Si cercano cinque giovani (18/28 anni) che presteranno servizio per un anno presso la sede di Arteteca Molise in agro di Guardiaregia (CB), tra torrenti, boschi e campagna, che desiderino

contrastare la perdita della biodiversità locale e favorire una maggiore consapevolezza del tema suscitando l’impegno alla tutela dell’ambiente.

Gli operatori e le operatrici ricopriranno un ruolo di supporto nell’organizzazione ed esecuzione delle azioni di monitoraggio delle zone boschive, campi e coltivazioni; saranno coinvolti in percorsi di educazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile rivolte alla popolazione e alle scuole; si occuperanno di attività agricole di cura del giardino conservativo e della creazione di un “lotto boschivo associativo”.

Sul sito della Fondazione Amesci è possibile prendere visione del bando: urly.it/3106za