Servizi coordinati di controllo del territorio. Vertice in Prefettura

Si è tenuta giovedì 18 luglio presso il Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto Michela Lattarulo, una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, cui ha partecipato anche la Sindaca di Campobasso, Maria Luisa Forte.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulla situazione della sicurezza nel capoluogo, confermando la massima attenzione e l’azione coordinata delle istituzioni per rispondere alle istanze della cittadinanza.

In tale ottica è stata, tra l’altro, esaminata congiuntamente l’ordinanza, a tutela del decoro e della sicurezza urbana, in corso di adozione da parte della Sindaca.

Un ulteriore aspetto oggetto di attenzione è stato rappresentato da due progetti di videosorveglianza, il primo dei quali riguardante l’area dei Comuni di Campobasso, Ripalimosani e Ferrazzano, a tutela degli edifici scolastici e del centro urbano e l’altra rientrante nella iniziativa

denominata “safe driving”, che prevede l’installazione di telecamere con lettura targhe a presidio di alcuni punti nevralgici della città capoluogo.

Il Prefetto Lattarulo, nell’occasione, ha sottolineato il costante e sinergico impegno profuso dalle Forze dell’Ordine per assicurare le migliori condizioni di vivibilità del territorio.