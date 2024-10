Sentenza TAR sul Trasporto Pubblico: il M5S Campobasso smonta le falsità del centrodestra e difende l’operato dell’amministrazione

“È arrivato puntuale il maldestro tentativo da parte del centrodestra di cavalcare politicamente la vicenda della sentenza del TAR che ha annullato l’esito della gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano.

Sentenza nella quale, naturalmente, non possiamo e non vogliamo entrare nel merito, trattandosi di materia di competenza degli organi giudiziari amministrativi e che farà il suo corso, speriamo il prima possibile e con l’esito più vantaggioso per la città di Campobasso.

Quanto però affermato da taluni esponenti del centrodestra, oltre ad essere falso ed infondato, dimostra evidente ignoranza dei fatti, profonda malafede e, cosa che dispiace maggiormante, dimostra che ci sono amministratori della città che pur di guadagnare qualche minuto di celebrità sui mass media, tifano contro la città, auspicando scenari negativi e fallimenti amministrativi anche quando in ballo ci sono servizi essenziali e beni comuni come nel caso del trasporto pubblico locale.

Occorre, quindi, ricordare a lor signori che la scorsa amministrazione è stata la prima e l’unica a portare a termine il bando, atteso da decenni, e le procedure di gara per il rinnovo del servizio (il centrodestra, sia in comune che in regione, può vantare lo stesso merito?) e che nessuna sentenza ha invalidato tale bando, che resta quindi perfettamente valido; la sentenza in questione ha invalidato solo l’individuazione del vincitopre della gara (al netto degli esiti degli eventuali ulteriori appelli), che significa che la città di Campobasso avrà comunque un nuovo gestore del Trasporto Pubblico, che non ci sarà comunque alcune interruzione del servizio, che nessun risarcimento sarà dovuto a chicchessia da parte del Comune di Campobasso.

Ulteriori falsità sono state dichiarate in merito agli autobus elettrici (che nulla hanno a che vedere con il bando in questione): sono tutti in esercizio e regolarmente ricaricati con i dispositivi di ricarica in dotazione e con la colonnina installata presso il terminal.

Superfluo ricordare, inoltre, che con il finanziamento ottenuto l’Amministrazione comunale ha avuto come unica possibilità l’acquisto di autobus elettrici oppure ad idrogeno (non ancora disponibili) in luogo di quelli a gasolio, evidentemente tanto cari al centrodestra, sempre lontano anni luce dalle tematiche ambientali e della mobilità sostenibile”.

Movimento 5 Stelle Campobasso