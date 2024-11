Selezione Personale a Campobasso – Opportunità con Obiettivo Tropici

Il Servizio EURES dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro è lieto di annunciare una straordinaria opportunità di selezione del personale per il settore turistico e dell’intrattenimento. L’evento si terrà il 25 novembre alle ore 09:30 presso la Sala Riunioni dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro, situata in Via Mascioitta, 13 a Campobasso.

L’incontro è organizzato in collaborazione con Obiettivo Tropici, un’organizzazione italiana con oltre 30 anni di esperienza nel settore turistico, che opera a livello nazionale e internazionale. La selezione è rivolta a candidati interessati a lavorare in diverse località esotiche come Italia, Grecia, Spagna, Canarie, Egitto, Cuba, Santo Domingo, Maldive, Zanzibar e Tunisia.

Le posizioni aperte includono:

Responsabili Animazione, Mini Club, Junior Club

Istruttori di Fitness, Sportivi, Tennis, Yoga e Pilates

Cantanti, Ballerini, Coreografi, Piano Bar, DJ, Tecnici Suono e Luci

Requisiti Richiesti:

Età minima di 18 anni

Eventuale conoscenza di una lingua straniera (inglese/francese/tedesco livello B2)

Precedenti esperienze nel settore costituiranno un titolo preferenziale

Condizioni di Lavoro:

Contratto a tempo determinato (part/full time) con possibilità di carriera

Benefit: vitto e alloggio offerto

Retribuzione lorda: a partire da 1000€ (in base a ruolo ed esperienza)

I candidati interessati sono invitati a inviare il proprio CV all’indirizzo email info@obiettivotropici.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero +39 375 645 6059 o visitare il sito www.obiettivotropici.com.

Non perdete questa occasione unica per entrare a far parte di un team dinamico e internazionale!

Contatti: Servizio EURES Agenzia Regionale Molise Lavoro Via Mascioitta, 13, Campobasso Tel: 0874416424 Email: eures@moliselavoro.it