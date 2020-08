Secondo appuntamento con il teatro per bambini a villa De Capoa. Continua il successo di Cinema al Corso,proiezione di “City of crime”

Un cartellone di eventi che si sta mostrando sempre più variegato nelle proposte offerte alla cittadinanza, sta animando queste giornate di agosto a Campobasso.

“Agosto in città”, il programma di appuntamenti e rassegne previsto dall’assessorato alla Cultura del comune di Campobasso che si protrarrà fino al 31 agosto, per giovedì 20 agosto propone il secondo dei tre appuntamenti della rassegna teatrale per bambini curati dalla Compagnia teatrale C.A.S.T. in villa De Capoa, alle ore 18.30, con la messa in scena di “La serva padrona”.

Sempre giovedì 20 agosto, alle 20.30, all’interno del cortile del Castello Monforte, l’Associazione “Il Cavaliere di San Biase A.P.S.”, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei del Molise, L’IRESMO Istituto Regionale per gli studi storici del Molise ed il Comune di Campobasso, è promotrice di un nuovo evento culturale con la presentazione del catalogo interamente dedicato al gruppo scultoreo di epoca sannita denominato “Il Cavaliere di San Biase”.

Il catalogo è stato realizzato dall’Associazione “Il Cavaliere di San Biase APS.” e pubblicato grazie al contributo dell’IRESMO che ha creduto in questo progetto editoriale che ha unito la ricerca alla valorizzazione, offrendo nuovi punti di vista sulle tematiche archeologiche e sul valore dell’arte antica come veicolo di identità e di bellezza.

La rassegna Cinema al Corso, ideata e curata dall’Associazione culturale Kiss Me Deadly e inserita anch’essa nel cartellone degli eventi di “Agosto in città”, giovedì 20 agosto presenterà alle ore 21.00, sempre in Piazza della Vittoria, il quarto dei film programmati, ovvero “City of crime”, pellicola del 2019 del regista Brian Kirk.

Una notte a New York una coppia di criminali entra in un ristorante per rubare un carico di cocaina, ma ne trova molta più del previsto, inoltre arrivano sul posto molti agenti di polizia, che i due ladri sono costretti ad abbattere divenendo così il pericolo pubblico numero uno. I due sono: Ray Jackson, reduce delle guerre in Medio Oriente, e Michael Trujillo congedato invece con disonore, per ragioni però con cui è facile empatizzare. Viene incaricato di catturarli il detective Andre Davis, che ha la fama di avere il grilletto facile, ed è affiancato da un’agente della narcotici, Frankie Burns. Andre, che è figlio di un poliziotto ucciso in servizio, prende la vicenda molto a cuore e ottiene di isolare l’intera isola di Manhattan bloccando ponti e tunnel per alcune ore notturne.

L’ingresso agli spettacoli di Cinema al Corso che si terranno tutti in Piazza della Vittoria a Campobasso, è gratuito, con però posti numerati e prenotazione obbligatoria tramite apposita pagina alla quale si viene indirizzati inquadrando il codice QR presente sulle locandine dell’evento, oppure andando direttamente all’indirizzo web: https://amtm.it/qr02.php

La prenotazione on-line dei biglietti terminerà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La prenotazione sarà valida fino alle ore 20,40. Trascorso tale orario senza che il titolare si presenti all’ingresso sarà annullata e il posto verrà reso nuovamente disponibile a chi ne faccia richiesta.