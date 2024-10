SEA SpA lancia “Il Sabato Ecologico”: il nuovo impegno per facilitare la raccolta differenziata

Sabato 26 ottobre, presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Santa Maria de Foras, ha preso il via ufficiale “Il Sabato Ecologico”, l’iniziativa promossa da SEA S.p.A. per rendere i servizi di raccolta differenziata più accessibili e agevolare il conferimento dei rifiuti anche per chi ha difficoltà a farlo negli orari consueti. Il CCR sarà aperto ogni secondo e quarto sabato del mese anche nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00. Le prossime date previste sono il 9 e 23 novembre, il 14 e 28 dicembre 2024, e l’11 e 25 gennaio 2025.



Stefania Tomaro, Amministratore Unico di SEA S.p.A., ha spiegato come questa nuova apertura rappresenti un passo in avanti verso una gestione virtuosa dei rifiuti, che pone al centro le necessità della comunità. “Con ‘Il Sabato Ecologico’ vogliamo facilitare il conferimento dei rifiuti per i cittadini, creando occasioni più accessibili anche per chi lavora o ha altri impegni durante la settimana. Non è solo un’estensione dell’orario di apertura del CCR, ma un invito a partecipare attivamente alla tutela dell’ambiente. SEA S.p.A. è convinta che un piccolo gesto, fatto da ciascuno, possa avere un grande impatto sulla qualità del nostro territorio”.

Anche l’Assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso, Simone Cretella, ha espresso la propria soddisfazione per questa iniziativa, evidenziando quanto il Comune sia attento a rispondere alle esigenze della cittadinanza: “Molti cittadini hanno difficoltà a recarsi al CCR durante la settimana o in orari mattutini a causa degli impegni. Da qui nasce l’idea di un’apertura il sabato pomeriggio, resa possibile grazie alla collaborazione con SEA S.p.A. L’obiettivo è offrire a tutti maggiori possibilità di contribuire a una raccolta differenziata efficace, rendendo la nostra città più pulita e rispettosa dell’ambiente. Siamo convinti che, con la collaborazione di tutti, Campobasso possa fare grandi progressi in termini di sostenibilità”.

Giovanni Lupicino, responsabile del CCR di Santa Maria de Foras, ha voluto ricordare ai presenti l’importanza della collaborazione di ciascun cittadino nel rendere questo progetto un vero successo. “Accogliere la comunità anche il sabato pomeriggio, rappresenta un’opportunità per tutti di partecipare attivamente alla gestione dei rifiuti in modo corretto. Siamo qui per supportare ogni cittadino che voglia fare la propria parte e contribuire a mantenere il territorio pulito e sano. Invito quindi tutti a sfruttare questo nuovo orario e a utilizzare il CCR per il conferimento dei rifiuti differenziati in modo responsabile”.



Parallelamente all’avvio de “Il Sabato Ecologico”, SEA S.p.A. comunica la chiusura temporanea dell’Isola Ecologica Self-Service H24, a partire da oggi, per lavori di manutenzione, assicurando che i cittadini saranno informati prontamente sulla riapertura.