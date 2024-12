SEA Spa: Dal 1° Gennaio 2025 importanti novità nei servizi

SEA Spa è pronta a introdurre alcune novità che riguarderanno sia il Numero Verde che il settore parcheggi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e rispondere al meglio alle esigenze di cittadini e lavoratori.

A partire dal 1° gennaio, il Numero Verde cambierà orario: sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Questa modifica consentirà di offrire un’assistenza più mirata e tempestiva, concentrando le risorse nei momenti di maggiore richiesta.

Nel settore parcheggi ci saranno cambiamenti significativi, pensati per rendere il servizio più flessibile e in linea con le necessità degli utenti:

• Tariffe più accessibili per i residenti: in conformità con le nuove disposizioni comunali, le tariffe degli abbonamenti saranno riviste per venire incontro alle esigenze della cittadinanza;

• Abbonamenti dedicati ai lavoratori non residenti: chi lavora nelle aree con sosta a pagamento potrà sottoscrivere un abbonamento esclusivamente per il parcheggio di viale Manzoni;

• Abbonamenti senza limitazioni: tutti gli abbonamenti potranno essere utilizzati liberamente su tutte le strade servite, senza alcuna restrizione territoriale.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito www.seacb.it o a consultare l’ordinanza sindacale n. 321 del 19/12/2024.

…