SEA S.p.A. riconfermata tra le eccellenze italiane con il Premio Industria Felix

SEA S.p.A., società in house del Comune di Campobasso, è stata nuovamente insignita del prestigioso riconoscimento Industria Felix – L’Italia che compete, consegnato oggi a Milano presso Palazzo Mezzanotte, sede di ELITE e Borsa Italiana. Il premio celebra le 161 aziende italiane più virtuose in termini di gestione, solidità finanziaria e sostenibilità, selezionate attraverso un’accurata analisi di oltre 635.000 bilanci di società di capitali. SEA S.p.A. si è distinta come una delle società partecipate a maggioranza pubblica premiate, riaffermando il proprio ruolo di eccellenza sia a livello locale che nazionale, in un contesto sempre più orientato a innovazione e sostenibilità.

“Questo riconoscimento attesta la solidità del nostro operato ed incoraggia l’intera comunità – ha dichiarato l’Amministratore Unico di SEA S.p.A., avv. Stefania Tomaro. – In un contesto di continui cambiamenti economici e normativi, il nostro impegno rimane concentrato sul potenziamento delle risorse umane, sull’ottimizzazione dei costi e sullo sviluppo di processi innovativi. Essere annoverati tra le imprese più performanti d’Italia è un segnale chiaro che stiamo percorrendo la strada giusta”.

L’evento, organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza in allegato a Il Sole 24 Ore, è giunto alla sua quinta edizione nazionale ed è stato realizzato in collaborazione con istituzioni quali Cerved, Università Luiss Guido Carli e Confindustria. I criteri di selezione si basano su indicatori quali il Margine Operativo Lordo (MOL), la variazione occupazionale e il rating di affidabilità finanziaria, con un approccio che premia le aziende capaci di coniugare risultati economici e valore sociale.

SEA S.p.A. ha dimostrato di saper fronteggiare con successo le complessità del panorama economico del Sud Italia, combinando efficienza gestionale e attenzione al territorio. “Creiamo valore per la comunità e continueremo a lavorare per favorire lo sviluppo economico e occupazionale. Ringrazio tutte le persone di SEA S.p.A., il Comune di Campobasso e i cittadini per il loro continuo supporto. Questo premio è il risultato di un lavoro condiviso e della determinazione nel perseguire obiettivi di crescita sostenibile” ha aggiunto l’avv. Tomaro.

SEA S.p.A. si proietta verso il futuro con determinazione, impegnandosi a consolidare il proprio ruolo strategico nel settore dei servizi pubblici in Molise e a contribuire concretamente al progresso economico e sociale della comunità di Campobasso e del Sud Italia.