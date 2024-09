SEA S.p.A., presentati i primi risultati del nuovo servizio di raccolta differenziata nel Centro Murattiano

Si è tenuta la conferenza stampa organizzata congiuntamente da SEA S.p.A. e Comune di Campobasso per illustrare i primi risultati relativi all’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata nel Centro Murattiano, attraverso il conferimento in Ecostazioni informatizzate. Durante l’incontro, i rappresentanti dell’azienda hanno condiviso i dati raccolti nei giorni scorsi, evidenziando il riscontro complessivo del sistema attivato e, nel merito, hanno mostrato i risultati di customer rilevati in questi primi giorni conseguenti all’attivazione del servizio partito il 2 settembre scorso.

Nel corso della presentazione è stato sottolineato come, tra il 2 e il 5 settembre ore 14.00, il campione di utenti intercettati (ad oggi 272 utenti, di cui 236 hanno partecipato in modo attivo), ha garantito preziosi feedback all’azienda sul nuovo sistema attivato. I dati seppur ancora parziali , sono confortanti:

il 98% del campione ha dichiarato di aver ricevuto il materiale informativo necessario per comprendere le nuove modalità di conferimento dei rifiuti, confermando quindi il processo di capillarità informativa che l’Azienda ha messo in campo (affissioni puntuali, brochure divulgative, censimento iniziale delle utenze, processo di implementazione dei sistemi social e da ultimo il supporto di operatori in strada in fase concomitante all’avvio del servizio);

la targettizzazione degli utenti intervistati suddivisi per fascia di età conferma che la fascia più rappresentata degli over 60, (38% del campione totale), segnale di una buona partecipazione da parte della popolazione più anziana;

oltre il 77% degli utenti si è dichiarato soddisfatto dell’utilizzo delle ecostazioni. Emerge inoltre un dato rilevante: la percentuale di utenti che segnala problematiche nella corretta separazione dei rifiuti attesta ancora una volta quanto sia dirimente non solo il diritto di informazione (in capo all’azienda e al Comune) ma altresì il dovere di informazione degli stessi utenti serviti. . A tal proposito, SEA S.p.A. ha nuovamente elencato i singoli strumenti comunicativi messi in campo, inclusa l’app Junker, il materiale informativo, i post sui social media che continueranno a supportare la cittadinanza, il continuo presidio attivo dell’URP (ufficio relazioni con il pubblico), il numero verde di SEA S.p.A: ma è fondamentale che gli utenti acquistino consapevolezza del servizio complessivamente attivato.

SEA ha altresì confermato il complesso sistema di pubblico servizio e qualità messo in campo, che si attesta anche sul recepimento di suggerimenti tecnico/operativi avanzati dagli utenti serviti. Il 6% degli intervistati ha evidenziato questioni legate alla gestione di particolari tipi di rifiuti, come pannolini, pannoloni e deiezioni canine, suggerendo anche un potenziamento delle tessere per il conferimento: tutti elementi di cui l’azienda tiene e terrà conto in fase di implementazione e miglioramento del servizio. Ma è stato evidenziato chiaramente quanto sia dirimente in questa fase di avvio, la collaborazione attiva dei cittadini e il supporto operativo da parte di tutti per l’ottimizzazione in itinere.

Durante l’evento, è stato ribadito il ruolo fondamentale dei facilitatori nel fornire ulteriore supporto ai commercianti di vicinato, molti dei quali stanno ancora procedendo con il ritiro dei kit necessari per la corretta gestione dei rifiuti.

SEA parte da un dato che costituisce la base dell’intero processo: dal 1 giugno 2024 ad oggi, sono state attivate 969 nuove utenze TARI, il che dimostra come si sta contrastando, con l’attivazione delle nuove modalità di conferimento nel Centro Murattiano, il fenomeno del cosiddetto “sommerso”, ovvero il rilievo di utenze non censite.

Stefania Tomaro, Amministratore Unico di SEA S.p.A., ha espresso soddisfazione per i numeri emersi dall’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata nel Centro Murattiano. “I numeri che abbiamo ottenuto finora sono un segnale forte: oltre il 77% degli utenti è soddisfatto del servizio e l’attivazione di 969 nuove utenze TARI dal 1° giugno è una conquista importante nella lotta al all’evasione. Ma dietro questi risultati, ci sono le nostre persone. SEA sta dando il 100%, grazie all’impegno quotidiano di ogni singolo operatore: dal singolo operatore di strada, all’operatore che rileva le telefonate che pervengono ai nostri uffici, ai referenti amministrativi interni. Sono loro che, con dedizione e professionalità, rendono possibile l’erogazione del servizio pubblico . È fondamentale ricordare che ogni errore di conferimento può influire negativamente sul servizio, ma grazie al lavoro instancabile delle nostre risorse, stiamo migliorando continuamente e affrontando ogni sfida con determinazione. I risultati non sono solo numeri: sono il frutto di un grande lavoro di squadra”.

“I numeri danno un riscontro positivo dell’operato finora svolto,” ha confermato l’Assessore all’Ambiente Simone Cretella, evidenziando che “le criticità riscontrate sono parte di un naturale processo di adattamento. Tra i dati più significativi, l’attivazione di nuove utenze TARI dal 1 giugno, dimostrando come il sistema stia efficacemente contrastando il sommerso”.

SEA S.p.A. in conclusione e ringrazia i cittadini per la collaborazione, invitando tutti a continuare a partecipare attivamente, contribuendo così al miglioramento del decoro urbano e della sostenibilità ambientale e fornisce i primi segnali positivi di riscontro al sistema avviato.