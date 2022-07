Scuola/ Nomine dei dirigenti scolatici: in Molise poche le novità

Ufficializzato l’elenco con le nomine dei dirigenti scolastici in Molise. l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise ha pubblicato il documento con cui si organizzano le dirigenze scolastiche della regione.

Per l’anno scolastico 2022/2023, quattro nuovi dirigenti scolastici che arrivano e cinque che lasciano il Molise.

Emilia Sacco lascia il Fermi-Mattei di Isernia per andare a dirigere l’istituto omnicomprensivo Magliano di Larino, al suo posto Tamara Viviana Isler, Rita Massaro invece dirigerà il D’Ovidio di Campobasso, Carla Quaranta sostituirà Maria Antonietta Rizzo al Colozza di Campobasso.

Arrivano in Molise dirigenti scolastici per mobilità interregionale, ovvero scambi tra regioni: dall’Abruzzo arriva Anna Paolella, dalla Puglia Ettorino Tribò e Michela Granatiero e dalle Marche Ida Cimmino.

Cinque i dirigenti che lasceranno il Molise, per altro incarico nelle altre regioni: si tratta di Luigi Confessore che lascia il D’Ovidio di Campobasso per andare in Lombardia, Gabriella Giacon che lascia il Calcutta di Campodipietra per andare in Campania, dove torneranno anche Antonella Gramazio, dirigente del Lombardo Radice di Bojano, Nazzareno Miele dal Matese di Vinchiaturo e Maria Antonietta Rizzo dalla Colozza di Campobasso.