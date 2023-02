Scuola/ Depauperamento scolastico, il Liceo Scientifico del Convitto Mario Pagano di Campobasso in controtendenza: negli ultimi quattro anni iscrizioni triplicate!

Riceviamo e pubblichiamo

Il depauperamento scolastico è un problema serio e incide su tutto il territorio nazionale. Guardando al futuro la popolazione scolastica italiana passerà da 7,4 milioni di studenti a poco più di 6 milioni nell’anno scolastico 2033/34, a “ondate” di 110-120mila ragazzi in meno ogni anno. Di conseguenza, l’organico passerà dalle attuali 684.314 cattedre a 558.095 nel 2033/34, con riduzioni di 10-12mila posti ogni anno. Per invertire il trend negativo delle nascite, il Pnrr prevede investimenti per 4,6 miliardi per la costruzione di nuovi asili nido e scuole dell’infanzia. Con questa linea di investimento si intende aumentare l’offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell’infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare le famiglie e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità. Venendo al Molise la situazione è molto incerta e in linea con i numeri in calo.

Quattromila studenti in meno in sei anni. È il dato che emerge dal monitoraggio dell’Usr Molise, che fotografa l’universo scolastico della regione, dove sono presenti 52 istituti scolastici “principali” (di cui uno sottodimensionato) ovvero 39 nel territorio di la provincia di Campobasso, 13 nell’Isernia.

Per il Molise, prendendo in considerazione l’anno scolastico in corso (2022/2023), gli alunni sono 35.080, di cui 1.375 con disabilità, suddivisi in 2.042 classi. Spicca la differenza numerica tra le varie classi scolastiche, dove la parte del leone la fa, per intenderci, la scuola secondaria di secondo grado ed in particolare i licei. Di fronte al giusto 4894 bambini iscritti alla scuola dell’infanzia ci sono quasi il triplo tra licei e istituti tecnici e professionali: 13.064.

Alcuni istituti però rispetto al depauperamento scolastico sono in controtendenza. Infatti il numero degli alunni del Liceo Scientifico del Convitto Mario Pagano negli ultimi quattro anni è addirittura triplicato. Da 96 a 311! Il totale degli alunni suddivisi tra primaria, secondaria e liceo è passato dai 387 del 2019/2020 agli 833 di quest’anno. Dall’inizio del rettorato della prof. Gianfagna il numero totale degli alunni è praticamente raddoppiato. La scuola primaria è passata da 179 alunni del 2019/20 ai 379 attuali. La secondaria di primo grado invece da 112 a 195.