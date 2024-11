Scuola Allievi Agenti dellaPolizia di Stato “Rivera”: in scena un processo simulato sulla violenza di genere a cura dell’Associazione “SenzAppello”

Nel pomeriggio del prossimo lunedì 25 novembre, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna della Scuola

Allievi Agenti “Giulio Rivera” di Campobasso, a cura dell’Associazione Culturale “SenzAppello”,

verrà messo in scena un processo simulato sulla violenza di genere dinanzi ai 211 Allievi Agenti del

227° corso di formazione, a cui sarà presente anche il Questore Cristiano Tatarelli.

Dopo i saluti di rito del Direttore dell’Istituto di Istruzione dr. Dante Panatta, l’introduzione sarà

curata dalla l’Avvocato Fabio Albino, Presidente dell’Associazione “SenzAppello”, composta

prevalentemente da Avvocati e Magistrati che nella rappresentazione interpreteranno le principali

figure coinvolte nella fase dibattimentale di un processo penale: Giudice, Pubblico Ministero,

Avvocato Difensore, Imputato, Parte Offesa e Testimoni.

Il processo simulato, anche per la particolare tematica trattata nella Giornata internazionale per

l’eliminazione della violenza contro le donne, offrirà ai frequentatori del corso una visione concreta

delle dinamiche e delle interazioni che caratterizzano il processo penale.

L’iniziativa, volta a sensibilizzare sull’argomento della violenza di genere, consentirà pertanto di

arricchire la formazione teorica impartita ai futuri Agenti della Polizia di Stato grazie alla possibilità

di assistere alle dinamiche di un processo penale e di approfondire alcuni profili giuridico-operativi

grazie al contributo dei professionisti presenti, tra cui la Dott.ssa Roberta D’Onofrio, Giudice presso

il Tribunale di Campobasso.

L’iniziativa andrà così a rafforzare un’importante “rete” professionale, fondamentale per la lotta

alla violenza di genere.