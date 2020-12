Scomparsa del dottor Zarrilli, il cordoglio del Sindaco e della comunità di Petrella

” Il Molise ha perso uno dei suoi figli migliori. Uno stimato professionista della medicina, un punto di riferimento per cittadini e colleghi, un’anima generosa e altruista. Il dottore dei bambini ma, ancor più, l’amico migliore che potessero incontrare.

“Nati per leggere”, la creatura che tanto hai amato e che ci hai insegnato ad amare, è ciò che ci lasci in dono e che custodiremo gelosamente in tuo ricordo. I libri donati ai nuovi nati di Petrella solo qualche settimana fa sono, oggi, un tesoro ancor più prezioso.

La Comunità petrellese ti è creata per quanto di buono hai offerto ai suoi piccoli figli. Addio Sergio Zarrilli, non ti dimenticheremo”.

Con questo messaggio di cordoglio, il sindaco di Petrella Tifernina Alessandro Amoroso, a nome della comunità, ricorda il pediatra Zarrilli.