Sanità: Il centro del Gemelli Molise è in vendita?

La notizia è ancora come indiscrezione ma è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Non c’è ancora l’ufficializzazione, ma già si stanno muovendo gli animi nella società civile.

La struttura del Gemelli Molise a Tappino è in vendita? La voce circola a pare che a Roma siano già arrivate manifestazioni d’interesse, anche se solo a livello formale. Aldilà del valore economico dell’operazione, va considerato l’alto valore scientifico-medico del centro, insostituibile tra le eccellenze molisane.; non poca quindi, oltre all’interesse per la notizia, anche l’apprensione per le sorti di un centro che conta centinaia di dipendenti e macchinari diagnostici all’avanguardia anche a livello internazionale.

La struttura del Gemelli Molise di contrada Tappino a Campobasso è un ospedale ad alta specializzazione nella cura delle malattie cardiovascolari e oncologiche, ma anche centro di ricerca. La sua esistenza ed efficienza sono fondamentali per la sanità molisana e bisognerà evitare a tutti i costi che l’eventuale acquisto, se confermato, sia frutto più di una manovra speculativa o anche solo un mero investimento economico, piuttosto che di reale interesse scientifico- medico, che invece dovrà rimanere lo scopo effettivo per il bene del Molise.

Seguiremo attentamente gli eventuali sviluppi della vicenda.